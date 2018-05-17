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Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
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Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера 

Рамблер 7 часов назад
Опоздание на самолёт — ситуация малоприятная, но вряд ли это повод запугивать других пассажиров и экипаж. Но, похоже, пассажир, который намеревался вылететь из Мельбурна рейсом авиакомпании Jetstar и опоздал, так не думал. Мужчина прибыл в аэропорт с сильным опозданием, о чём ему и сообщили представители авиаперевозчика-лоукостера. Эта новость не только расстроила туриста, но и сильно разозлила его. Он попытался успокоиться, закурив в здании аэропорта, но, очевидно, это не помогло. Тогда мужчина подбежал к ближайшему открытому выходу на взлётную полосу, распихал охранников и выскочил наружу. По взлётной полосе горе-путешественник добежал до самолёта и поднялся по трапу к двери. Отчаянно желая улететь, нервный пассажир начал буквально выламывать уже закрытую дверь. К счастью, подоспели сотрудники аэропорта, которые и оттащили мужчину от воздушного судна. В итоге дебошира сдали полицейским. По сообщениям некоторых источников, два человека в результате «штурма» получили лёгкие травмы. Чуть позже технические специалисты провели проверку лайнера и, убедившись в его исправности, разрешили воздушному судну полёт.
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