Предложившему взорвать Крымский мост грозит тюрьма 

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, опубликовавшего статью с призывом бомбить Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Следствие усматривает в действиях Рогана публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.
Статья под названием «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина» была опубликована в издании The Washington Examiner. В ней автор призвал наносить авиаудары по Крымскому мосту, чтобы подать Москве сигнал, что Украина не смирится с захватом своих территорий.
Как рассказала Петренко, следствие назначило комплексную психолого-лингвистическую экспертизу статьи. Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора The Washington Examiner, опубликовавшего материал Рогана.