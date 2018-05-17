Ещё
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы самые дешевые курорты этого лета
Названы самые дешевые курорты этого лета

Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве 

Рамблер 4 часа назад
Страшный инцидент запечатлела камера уличного видеонаблюдения на улице Борисовские пруды на юге Москвы. Нетрезвый москвич без всяких причин избил шедшую по своим делам пожилую женщину. После первого же удара пенсионерка упала. Лежащую женщину молодой человек начал молотить руками и ногами. Между делом он разбросал покупки, которые несла с собой пострадавшая в пакете. Но зверского избиения пьяному преступнику показалось мало: он завершил расправу тем, что воткнул в голову почти бездыханной женщины шило. 65-летнюю женщину без сознания позднее обнаружили прохожие. Несмотря на полученные травмы, она выжила, но сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Медики поместили её в реанимационное отделения и оказывают необходимую помощь. Мучителя также нашли и уже задержали. Им оказался 24-летний уроженец Рязанской области, который временно проживает на той же улице. Против агрессора уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящий момент ведутся следственные действия, которые позволят прояснить обстоятельства этого ужасного происшествия. Ход расследования взял под контроль руководитель ГСУ СКР по Москве.
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек275
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке70
Макаревича уличили во лжи133
Купавшийся в «нефти» чиновник из ХМАО обнаружен мертвым15
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»63
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Статьи
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение