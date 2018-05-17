Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве 

Страшный инцидент запечатлела камера уличного видеонаблюдения на улице Борисовские пруды на юге Москвы. Нетрезвый москвич без всяких причин избил шедшую по своим делам пожилую женщину. После первого же удара пенсионерка упала. Лежащую женщину молодой человек начал молотить руками и ногами. Между делом он разбросал покупки, которые несла с собой пострадавшая в пакете. Но зверского избиения пьяному преступнику показалось мало: он завершил расправу тем, что воткнул в голову почти бездыханной женщины шило. 65-летнюю женщину без сознания позднее обнаружили прохожие. Несмотря на полученные травмы, она выжила, но сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Медики поместили её в реанимационное отделения и оказывают необходимую помощь. Мучителя также нашли и уже задержали. Им оказался 24-летний уроженец Рязанской области, который временно проживает на той же улице. Против агрессора уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящий момент ведутся следственные действия, которые позволят прояснить обстоятельства этого ужасного происшествия. Ход расследования взял под контроль руководитель ГСУ СКР по Москве.