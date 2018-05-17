«Жалуйся, кому хочешь». Один из пострадавших мусульман рассказал, как его задерживала Росгвардия

«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками», — утверждает Артем Ватря. Ранее сообщалось, что об издевательствах со стороны росгвардейцев рассказали мусульмане Ханты-Мансийского округа Мусульмане Ханты-Мансийского округа пожаловались на Росгвардию. Как пишет газета «Коммерсантъ» , представители общины написали коллективную жалобу в прокуратуру на издевательства со стороны росгвардейцев: якобы те их «беспричинно избивали и пытали, отрезая и даже поджигая бороды». Согласно таким данным, это произошло 4 мая. ОМОН провел рейд по нескольким кафе, в результате чего задержали десятки мусульман. В показаниях говорится, что их не только избивали, но и унижали, например, в одном из кафе заставили лечь на пол и имитировать плавание. К некоторым представителям общины правоохранительные органы ночью пришли домой. Вот что рассказал Business FM один из пострадавших Артем Ватря: «Они сказали: у нас есть постановление на обыск помещения. Я им сказал: позднее время, на каком основании этот обыск, какие не отлагаемые обстоятельства? Дома у меня семья, мы спим. «Открывай, а то хуже будет». Начали потом грубить и очень сильно стучаться. Ну, я подумал о том, что это, возможно, какие-то бандиты представились полицией. Вызвал дежурную часть. В это время очень сильно стучались. Помяли мне дверь, разбудили ребенка, жену. После этого приехала дежурная часть, я сказал: открою, только не применяйте физическую силу. Открыл дверь, и на меня накинулся человек в маске, я вместе с ним резко вышел в подъезд. Меня начали бить. Я говорю: вы чего делаете? Постановление, может, вы ошибаетесь, дайте ознакомиться. «Заткнись. Лежать». В итоге меня повалили на пол, надели наручники, начали мне поджигать бороду. После этого подняли меня, завели домой, показали какую-то бумажку на расстоянии вытянутой руки — то, что мое жилище подвергается обыску. Телефон у жены забрали, чтобы она не снимала, ничего не делала, у меня забрали телефоны. Забрали ежедневник, где моя жена записывает планы на день — как готовить суп, расходы, вес, рост. Что-то там из молитвы, про религию что-то, что-то про космос. Ну, личное, да. После этого били меня также, пока вели к машине. Повезли меня в ОВД — и началось там. Я им говорил о том, что этого так не оставлю, в прокуратуру буду жаловаться. «Жалуйся, кому хочешь». Часа три вот так я стоял. Меня били, электрошокер, бороду рвали руками. В итоге меня просто… ни бесед, никто ничего не проводил. Потом подошел участковый: пойдем протокол составим — неповиновение сотрудникам полиции, до того как подать заявление и с того момента как меня побили. Мы подключали общественных деятелей, представителей разных национальностей, глав диаспор. Подключали журналистов, потому что это повторяется регулярно. Этот беспредел, который они делают — это не первый раз. Просто я тот первый человек, который об этом начал трезвонить во всеуслышание. Это повторялось в прошлом году с моими знакомыми, прихожанами мечети, которые абсолютно не имеют ни административной, ни уголовной, не несли наказаний, не подозревались. Законопослушные граждане, которые в мечеть ходят намаз совершать». Артем Ватря и другие мусульмане подали жалобу в прокуратуру. В обстоятельствах разбирается окружное управление Следственного комитета России . В Росгвардии объясняют произошедшее оперативно-профилактическими мероприятиями в преддверии 9 Мая и заявляют, что бойцы действовали в соответствии с законом, а граждане не подчинялись их требованиям. Там также отметили: среди тех, кто исповедует ислам, есть радикалы, которые представляют общественную опасность, поэтому правоохранителям приходится быть «начеку», пишет «Коммерсантъ». Издание напоминает, что конфликты между силовиками и кавказскими мусульманами в Ханты-Мансийском округе были и ранее. Комментирует эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев: Руслан Гереев, эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа: «Массовая эмиграция, которая наблюдается с северокавказских республик, началась приблизительно лет восемь. Огромные поселения. Речь идет уже о десятках тысяч человек, исключительно молодых людей, которые оседают там. То есть там находится и пропитание, там ищут работу и там [они [востребованы. До сих пор как было — лицам кавказской национальности квартиры не сдавать, на работу не принимали и так далее. А сейчас тенденция обратная пришла. Вот запросы из трудовых агентств — по трудоустройству, по найму работников, они как раз-таки указывают, что востребована именно северокавказская молодежь, потому что не курят, не пьют, отпуска не требуют, в любую минуту выходят — хоть в субботу, хоть в воскресенье и так далее. То есть с точки зрения потенциального работодателя этот молодой человек выгоден. Но здесь другая проблема: с определенным контингентом, переезжающей молодежью переходит и субкультура. Молодежь, которая отсюда едет туда, она не интегрируется в местную среду. Создается определенное гетто со своими укладами жизни, со своими правилами, уставами и так далее. И, конечно же, внутри нет взаимопонимания, в первую очередь, с органами власти, во вторую очередь, с правоохранительными структурами. Нет ориентированной на эту часть молодежи работы среди местных органов тоже, как это делается у нас на Северном Кавказе. Это в совокупности создает проблемы, которые, к сожалению, имеют вот такие выходы». В числе инцидентов последних лет, которые вызвали общественное обсуждение — конфликт в 2013 году между сотрудниками правоохранительных органов и посетителями кафе в Сургуте , когда гостей заведения заставили срезать бороды. В прошлом году в Нижневартовске в торговом центре «Городок» якобы произошли столкновения между выходцами из Чечни и росгвардейцами в штатском, хотя в Росгвардии опровергли причастность своих сотрудников. На прошлой неделе ФСБ сообщила о поимке группы лиц, планировавших теракт в ходе московской акции «Бессмертный полк». Если следовать этой информации, предполагаемые злоумышленники прибыли в столицу из Сибири. Всего было задержано 20 человек.