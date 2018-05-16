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Котлера нашли с простреленной головой в Москве
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Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, обнаруженный мертвым в квартире дома на Большой Никитской в центре столицы, оказался известным топ-менеджером Юрием Котлером. Об этом в среду, 16 мая, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, Котлер три дня не выходил на связь. Мужчину начал искать его помощник, не сумев найти босса, он вызвал полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры. Внутри Котлера обнаружили с огнестрельным ранением головы. Обстоятельства гибели пока неизвестны.
Как отмечает «Коммерсантъ», с 2015 года Юрий Котлер работал заместителем гендиректора-руководителя московского представительства ОАО «Новороссийский морской торговый порт». До этого он трудился в ВТБ.
13 мая 2013 года стало известно, что Котлер, ранее руководивший проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны», назначен старшим вице-президентом ВТБ.
Юрий Котлер окончил журфак МГУ. В начале 90-х годов он работал в РИА Новости, а также корреспондентом Time и New York Times. В 1994-2000 годах Котлер работал в пресс-службах ряда государственных структур, а также в избирательном штабе Владимира Путина.
В 2003-2006 годах Котлер возглавлял департамент по связям с общественностью «Менатепа», затем два года являлся членом совета директоров компании «МИЭЛЬ недвижимость». В 2007-2008 годах Котлер курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог», с 2008 года он курировал кадровый резерв ЕР.
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