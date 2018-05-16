Ещё
Опубликована предсмертная записка погибшего Котлера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликована предсмертная записка погибшего Котлера 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
Бизнесмен Юрий Котлер, найденный мертвым в съемной квартире в центре Москвы, оставил предсмертную записку, сообщает РЕН ТВ.
В записке он обращается к другу и пишет, что любит свою семью, которую он подвел. Из текста также следует, что он не чувствовал любви к себе со стороны матери.
За несколько дней до смерти Котлер проиграл суд о признании его финансово несостоятельным. Банк требовал взыскать с него 48 млн рублей по кредитному договору на покупку квартиры, который был заключен в 2015 году.
>> Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Суд постановил начать процедуру реструктуризации долгов и приступить к реализации имущества бизнесмена.
Комментарии13  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Российские дипломаты отказались нам помогать»57
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля436
Санкции сильнее: нефть не спасет Россию379
ВТБ отказался работать в Крыму151
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост283
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение