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Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
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Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка 

Рамблер 29 минут назад
Юрий Котлер, найденный сегодня мертвым в квартире в Москве, мог покончить с собой.
"Юрий Котлер обнаружен с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице в Москве. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, версию самоубийства рассматривают в качестве одной из основных.
Также сообщается, что рядом с телом Котлета найдена предсмертная записка.
>> Котлера нашли с простреленной головой
Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что на месте происшествия была обнаружена записка, из которой ясно, что самоубийство было совершено по личным мотивам.
Комментарии26  Ещё 3 источника 
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