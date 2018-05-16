Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка

"Юрий Котлер обнаружен с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице в Москве. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, версию самоубийства рассматривают в качестве одной из основных.

Также сообщается, что рядом с телом Котлета найдена предсмертная записка.