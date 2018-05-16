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В американской школе произошла стрельба
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В школе американского штата Иллинойс произошла стрельба 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Facebook © City of Dixon Illinois Government
В одной из школ американского города Диксон, штат Иллинойс, произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба правительства штата.
Отмечается, что утром 16 мая вооружённый мужчина открыл огонь по полицейскому в школе. Сотрудник правоохранительных органов ответным выстрелом ранил нападавшего, после чего произвёл задержание.
В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что нападавший совершил нападение в одиночку.
Ранее в США в результате стрельбы в кафе погибли два человека.
О том, зачем президент США Дональд Трамп хочет упростить правила экспорта американского оружия — в материале RT.
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