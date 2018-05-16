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Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
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Зловонного исполина выбросило море у Филиппин 

Рамблер 47 минут назад
На Филиппинах обнаружен глобстер. Так называют органическую массу, которая не походит ни на одно известное науке животное. Глобстеры вымываются из водоёмов, и очередную такую находку обнаружили возле города Сан-Антонио. Туша имеет гигантские размеры и покрыта лёгким волосяным покровом. Но прибывших специалистов поразила не шестиметровая длина монстра, а отвратительный запах, исходивший от него. Эксперты возьмут пробы, чтобы установить, к какому виду принадлежит найденный глобстер. Есть мнение, что это скончавшийся и полуразложившийся кит, но подтвердит это можно будет только после получения результатов анализов. Филиппинцы считают появление подобных исполинов дурным знамением, по их поверьям подобное происходит в преддверии землетрясений.
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