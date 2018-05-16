Ещё
В Крыму завели дело против украинского капитана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В заброшенном морге Москвы нашли останки
В заброшенном морге Москвы нашли останки

В Крыму завели дело против капитана задержанного украинского судна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / sebra
Задержанное в Крыму украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, причем не только в РФ, но и, вероятно, на Украине, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщает в среду ФСБ России.
Моряков задержали 4 мая. В ходе расследования выяснилось, что накануне задержания они расставили в исключительной экономической зоне России ставные сети для вылова камбалы-калкан.
"Добыча этой рыбы с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа", — подчеркивают в ФСБ.
У браконьеров изъяли и выпустили в естественную среду 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катран. В сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана.
"Помимо обнаруженных в исключительной экономической зоне РФ орудий лова, есть основания полагать, что аналогичные могут находиться и в исключительной экономической зоне Украины", — отмечается в релизе.
В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В. В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест.
РИА Новости: последние новости
В Кургане подростка-инвалида не пустили в самолет из-за гипса на ногах СК проводит проверку после инцидента с вездеходом в Коми В Москве осудили участников ИГ*, обвиняемых в подготовке терактов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума случайно поставила Европе ультиматум131
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
Соловьев похвастался роскошными хоромами103
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза100
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста58
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение