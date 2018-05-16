В Крыму завели дело против украинского капитана

В Крыму завели дело против капитана задержанного украинского судна

Задержанное в Крыму украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, причем не только в РФ , но и, вероятно, на Украине , в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщает в среду ФСБ России

Моряков задержали 4 мая. В ходе расследования выяснилось, что накануне задержания они расставили в исключительной экономической зоне России ставные сети для вылова камбалы-калкан.

"Добыча этой рыбы с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа", — подчеркивают в ФСБ.

У браконьеров изъяли и выпустили в естественную среду 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катран. В сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана.

"Помимо обнаруженных в исключительной экономической зоне РФ орудий лова, есть основания полагать, что аналогичные могут находиться и в исключительной экономической зоне Украины", — отмечается в релизе.

В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В. В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест.