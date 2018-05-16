«Кровавые» Гавайи

На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен самый высокий — красный — уровень тревоги. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях может быть «первым звонком» грядущей катастрофы. В ближайшем будущем острова могут столкнуться с более грозным природным явлением, сообщает Science Alert.
Ученые выяснили, что уровень лавового озера внутри вулкана понизился. Это произошло из-за нисходящего движения расплавленных пород.
По мнению специалистов, когда магма опустится до мест, где залегают грунтовые воды, произойдет большой паровой взрыв. Последствия взрыва предсказать пока невозможно.
Гавайи находятся в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце": с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извергаться.