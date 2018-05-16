Мировая катастрофа: «кровавые» Гавайи

Гавайи находятся в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце": с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извергаться

11/13 Гавайи находятся в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце": с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извергаться

Этот рев чередуется с оглушительными взрывам

10/13 Этот рев чередуется с оглушительными взрывам

Местные жители рассказывают, что вулкан издает "постоянный рев", похожий на звук взлетающего самолета

9/13 Местные жители рассказывают, что вулкан издает "постоянный рев", похожий на звук взлетающего самолета

В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новых глубоких трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигает высоты 4-этажного дома

7/13 В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новых глубоких трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигает высоты 4-этажного дома

К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы

6/13 К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы

На острове зафиксировано уже 19 вулканических трещин, передает ТАСС

5/13 На острове зафиксировано уже 19 вулканических трещин, передает ТАСС

По мнению специалистов, когда магма опустится до мест, где залегают грунтовые воды, произойдет большой паровой взрыв. Последствия взрыва предсказать пока невозможно

4/13 По мнению специалистов, когда магма опустится до мест, где залегают грунтовые воды, произойдет большой паровой взрыв. Последствия взрыва предсказать пока невозможно

Ученые выяснили, что уровень лавового озера внутри вулкана понизился. Это произошло из-за нисходящего движения расплавленных пород

3/13 Ученые выяснили, что уровень лавового озера внутри вулкана понизился. Это произошло из-за нисходящего движения расплавленных пород

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях может быть «первым звонком» грядущей катастрофы

2/13 Извержение вулкана Килауэа на Гавайях может быть «первым звонком» грядущей катастрофы

На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен самый высокий – красный – уровень тревоги. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент

1/13 На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен самый высокий – красный – уровень тревоги. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент

Извержение вулкана на Гавайях приобретает катастрофические масштабы. Острова перерезали 19 трещин, из которых выплескивается лава.

На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен самый высокий — красный — уровень тревоги. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях может быть «первым звонком» грядущей катастрофы. В ближайшем будущем острова могут столкнуться с более грозным природным явлением, сообщает Science Alert.

Ученые выяснили, что уровень лавового озера внутри вулкана понизился. Это произошло из-за нисходящего движения расплавленных пород.

По мнению специалистов, когда магма опустится до мест, где залегают грунтовые воды, произойдет большой паровой взрыв. Последствия взрыва предсказать пока невозможно.

Гавайи находятся в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце": с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извергаться.