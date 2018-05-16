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«Кровавые» Гавайи
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Мировая катастрофа: «кровавые» Гавайи 

Рамблер 1 час назад
Извержение вулкана на Гавайях приобретает катастрофические масштабы. Острова перерезали 19 трещин, из которых выплескивается лава.
1/13  На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен самый высокий – красный – уровень тревоги. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент
Фото:
2/13  Извержение вулкана Килауэа на Гавайях может быть «первым звонком» грядущей катастрофы
Фото:
3/13  Ученые выяснили, что уровень лавового озера внутри вулкана понизился. Это произошло из-за нисходящего движения расплавленных пород
Фото:
4/13  По мнению специалистов, когда магма опустится до мест, где залегают грунтовые воды, произойдет большой паровой взрыв. Последствия взрыва предсказать пока невозможно
Фото:
5/13  На острове зафиксировано уже 19 вулканических трещин, передает ТАСС
Фото:
6/13  К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы
Фото:
7/13  В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новых глубоких трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигает высоты 4-этажного дома
Фото:
8/13  Извержение сопровождается выбросами ядовитых газов
Фото:
9/13  Местные жители рассказывают, что вулкан издает "постоянный рев", похожий на звук взлетающего самолета
Фото:
10/13  Этот рев чередуется с оглушительными взрывам
Фото:
11/13  Гавайи находятся в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце": с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извергаться
Фото:
12/13 
Фото:
13/13 
Фото:
На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен самый высокий — красный — уровень тревоги. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях может быть «первым звонком» грядущей катастрофы. В ближайшем будущем острова могут столкнуться с более грозным природным явлением, сообщает Science Alert.
Ученые выяснили, что уровень лавового озера внутри вулкана понизился. Это произошло из-за нисходящего движения расплавленных пород.
По мнению специалистов, когда магма опустится до мест, где залегают грунтовые воды, произойдет большой паровой взрыв. Последствия взрыва предсказать пока невозможно.
Гавайи находятся в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце": с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извергаться.
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