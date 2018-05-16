Сенцов объявил голодовку

Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на его двоюродную сестру Наталью Каплан.

В своём заявлении Сенцов указал, что условием прекращения голодовки «является освобождение всех украинских политзаключенных» в России.

25 августа 2015 года украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима . Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.