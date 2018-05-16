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Сенцов объявил голодовку
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Сенцов объявил голодовку 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов объявил голодовку.
Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на его двоюродную сестру Наталью Каплан.
В своём заявлении Сенцов указал, что условием прекращения голодовки «является освобождение всех украинских политзаключенных» в России.
25 августа 2015 года украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.
20 марта телеведущая Ксения Собчак в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передала российскому лидеру прошение о помиловании 16 человек, среди которых Сенцов.
RT на русском: последние новости
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