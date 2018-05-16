На могиле «дятловца» зафиксирован высокий уровень радиации

Могила погибшего на перевале Дятлова туриста заражена радиацией, заявил порталу Ura.ru исследователь-любитель Валентин Дегтерев

По его словам, на месте захоронения Семена Золотарева на Ивановском кладбище в Екатеринбурге уровень радиации представляет опасность.

«Радиация там повсюду», — сообщил Дегтерев.

Исследователь отметил, что ее уровень вокруг могилы колеблется от 0,38 до 5,1 микрозиверта в час, что сопоставимо с тем, что можно зафиксировать внутри Чернобыльской атомной электростанции.

Дегтерев предположил, что при эксгумации тела «дятловца», которая состоялась в апреле, что-то могло быть «выброшено наружу» и теперь «фонит».

На прошлой неделе Валентин Дегтерев сообщил в своем блоге, что побывал на могиле Золотарева и обнаружил часть его костей разбросанными вокруг захоронения. Исследователь выразил уверенность, что останки «просто поленились» перезахоронить после эксгумации.