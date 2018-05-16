Ещё
На могиле «дятловца» зафиксирован высокий уровень радиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На могиле «дятловца» зафиксирован высокий уровень радиации 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Могила погибшего на перевале Дятлова туриста заражена радиацией, заявил порталу Ura.ru исследователь-любитель Валентин Дегтерев.
По его словам, на месте захоронения Семена Золотарева на Ивановском кладбище в Екатеринбурге уровень радиации представляет опасность.
«Радиация там повсюду», — сообщил Дегтерев.
Исследователь отметил, что ее уровень вокруг могилы колеблется от 0,38 до 5,1 микрозиверта в час, что сопоставимо с тем, что можно зафиксировать внутри Чернобыльской атомной электростанции.
Дегтерев предположил, что при эксгумации тела «дятловца», которая состоялась в апреле, что-то могло быть «выброшено наружу» и теперь «фонит».
На прошлой неделе Валентин Дегтерев сообщил в своем блоге, что побывал на могиле Золотарева и обнаружил часть его костей разбросанными вокруг захоронения. Исследователь выразил уверенность, что останки «просто поленились» перезахоронить после эксгумации.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ81
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице450
Открытие Крымского моста возмутило Европу1198
РФ дала ответ США по Крымскому мосту453
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост92
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение