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В Петербурге водители устроили стрельбу на КАД
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В Петербурге водители устроили стрельбу на КАД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Дорожный конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие, произошел на КАД в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Минувшим днем на внутреннем кольце КАД произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, около 13.40 во вторник в полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте на 78-м километре внешнего кольца КАД, перед заездом на Софийскую улицу. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.
"Установлено, что произошел дорожный конфликт между водителями BMW, Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer, в результате которого один из участников инцидента, водитель BMW, применил травматический пистолет. В результате инцидента пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции доставили участников конфликта в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.
У задержанных изъято два травматических пистолета. Полиция устанавливает обстоятельства и причины конфликта.
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