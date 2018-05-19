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В Узбекистане эвакуировали более 750 человек
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В Узбекистане более 750 человек эвакуировали из-за схода селя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 750 человек было эвакуировано из-за схода селевого потока в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, жертв нет, сообщает в субботу МЧС республики.
По данным министерства, 18 мая в 17.40 (15.40 мск) на территории Кумкурганского района Сурхандарьинской области наблюдался сход селевого потока.
"Селевой поток подтопил часть домов махаллей, вследствие которого 754 жителей из 116 домов были эвакуированы в безопасные места. Информации о пострадавших лицах не имеется", — говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.
По данным министерства, в целях ликвидации последствий ЧС создан оперативный штаб, возглавляемый главой местной администрации, мобилизованы необходимые силы и средства.
Накануне МЧС сообщило, что опасность схода селевых потоков в связи с осадками сохранится в течение следующей недели в горных и предгорных районах Узбекистана. По официальным данным на этой неделе восемь человек погибло в результате схода селевых потоков в Кашкадарьинской и Самаркандской областях республики.
Начало весенних паводков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья — главных водных артерий Узбекистана — регулярно грозит затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к увеличению дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.
В мае 2016 года из-за проливных дождей в ряде регионов страны прошли селевые потоки. В результате были повреждены более 130 домов, транспортные коммуникации, в более безопасные районы переселены почти 550 жителей.
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