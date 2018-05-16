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«Волосатого монстра» выбросило на берег на Филиппинах
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Огромного «волосатого монстра» выбросило на берег на Филиппинах 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Viral Press
На Филиппинах на берег города Сан-Антонио волной выбросило похожего на "волосатое морское чудовище" глобстера — биомассу, не напоминающую ни одно известное живое существо. О необычной находке сообщает издание The Independent.
Шестиметрового дурно пахнущего "монстра", покрытого чем-то, напоминающим волосы, обнаружили местные жители. Его запах оказался необычайно мерзким даже для специалистов, которые приехали взять пробы, чтобы установить видовую принадлежность существа. Теперь предстоит уничтожить разлагающуюся тушу.
Исследователи предполагают, что имеют дело с китом, но до получения результатов анализа нельзя сказать об этом с полной уверенностью. Так, одно из подобных выброшенных на берег существ считалось дюгонем, но последующий анализ выявил, что это кит.
Местные жители же уверены: глобстер — это предзнаменование чего-то ужасного, надвигающегося на них. По их мнению, его появление говорит о приближающемся землетрясении.
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