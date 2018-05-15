Во Франции арестовали подозреваемых в терроризме чеченцев

Французская контрразведка арестовала шестерых представителей чеченской диаспоры в департаментах Нижний Рейн , Жиронда и Верхняя Гаронна. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники в полиции.

По их информации, аресты связаны с террористическими атаками, совершенными в августе 2017 года в испанских Барселоне и Камбрильсе. В то же время отмечается, что операция не имеет отношения к нападениям на прохожих в центре Парижа 12 мая.

Как пишет издание, в феврале этого года во Франции были задержаны трое других причастных к теракту в Каталонии, об их гражданстве не сообщалось. Одному из них предъявили обвинения, двоих отпустили на свободу.

17 августа 2017 года микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. Погибли по меньшей мере 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось скрыться с места преступления. В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали шесть человек, пятеро нападавших были убиты. Ответственность за нападение также взяло на себя «Исламское государство».