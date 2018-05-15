Тайна малазийского «Боинга»: зачем пилот угнал самолет

Эксперты пришли к выводу, что исчезновение самолета Boeing 777-200 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году могло быть заранее спланировано пилотом. Предполагается, что он намеренно не выходил на связь, а также специально летел по границе Малайзии Таиланда , чтобы запутать диспетчеров. Он также сделал ненужный крюк вокруг малазийского штата Пинанг, где родился, будто прощаясь с домом.

В эфире австралийского телеканала 9 Now пилот и авиаинструктор Саймон Харди заявил, что командир Boeing 777-200 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего 8 марта 2014 года, Захария Ахмад Шах пытался запутать авиадиспетчеров. Он отключил системы обнаружения и вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда. Эта местность является слепой зоной.

Харди уверен, что подобные действия пилота были намеренными, и указывает, что Ахмад Шах сделал ненужный крюк возле малайзийского штата Пинанг, где родился. По мнению Харди, так пилот простился с домом.

Экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс, который также присутствовал на программе, высказал мнение, что пилот планировал самоубийство, а вместе с собой убил и всех пассажиров.

Он считает, что командир судна мог разгерметизировать салон, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание, а сам при этом предварительно надел кислородную маску.

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — заявил Вэнс.

Эксперты разошлись во мнениях, был ли самолет направлен в море пилотом, или же Шах вел его до тех пор, пока не кончилось топливо, после чего произошло крушение. Согласно данным исследований, Boeing не готовился к приземлению и посадке на воду, поскольку его закрылки не были выпущены. Таким образом, это подтверждает гипотезу о том, что перед непосредственным падением самолет не управлялся пилотами.

Авиалайнер национальной малазийской авиалинии с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, совершавший совместный с китайской China Southern Airlines рейс из столицы Малайзии Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров, не подав никаких сигналов о неполадках на борту, других проблемах или смене курса.

По установленным данным, погода в районе исчезновения была хорошей, самолет управлялся опытными летчиками. Капитан — 53-летний подданный Малайзии Захари Ахмад Шах — работал в MAS с 1981 года, его налет достиг почти 18,5 тысячи часов, 27-летний второй пилот Фарик Аб Намид налетал почти три тыс. часов. Самолет прошел полную проверку всего за десять дней до этого рейса.

Италии, Нидерландов и Первоначально сообщалось, что на борту пропавшего самолета находились 154 пассажира из КНР и Тайваня, 38 граждан Малайзии, семь индонезийцев, шесть австралийцев, пять индийцев, четверо французов, трое граждан США , по двое новозеландцев, украинцев и канадцев, по одному жителю России Австрии . Однако быстро стало известно, что двое числившихся первоначально в списках пассажиров рейса — австриец Кристиан Козил и итальянец Луиджи Маралди — заявили о краже своих паспортов во время нахождения в Таиланде и никуда не вылетели.

Малазийские власти возбудили уголовное дело о теракте, который, предположительно, совершили проникнувшие на борт самолета по чужим паспортам террористы.

Впрочем, Куала-Лумпур является крупным центром переправки в Европу пользующихся украденными паспортами нелегальных мигрантов, а потому не исключено, что наличие на борту двух человек с поддельными паспортами не имеет прямого отношения к исчезновению самолета.

Взрыв на борту долгое время оставался одной из самых распространенных версий, так как трудно представить себе что-то иное, способное уничтожить современный авиалайнер одномоментно. По мнению экспертов, это был либо взрыв, либо удар молнии, либо стремительная декомпрессия. Однако Boeing 777 способен продолжать полет и после удара молнии, и даже после резкой декомпрессии, а вот после взрыва шансов уже нет, отмечают специалисты.

Обломки самолета в течение трех лет находили и в ЮАР , и в Танзании , и в Таиланде, однако точное место крушения так и не удалось установить. Последние официально подтвержденные экспертизой останки Boeing 777 обнаружили на острове Маврикий в Индийском океане. Согласно данным исследования, проведенного Управлением транспортной безопасности Австралии , найденные обломки являются частью задней кромки крыла самолета.

В 2017 году Австралия официально прекратила какую-либо работу по поиску самолета или расследованию инцидента.

Однако координационный центр поискового агентства (JACC) продолжает тесно сотрудничать с правительством Малайзии в плане обмена информацией по данному делу и поддержки семей погибших пассажиров и членов экипажа.