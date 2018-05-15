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Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
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Пилот посадил самолет с разбитым стеклом 

Lenta.ru 5 часов назад
Капитан китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.
Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе. По словам капитана, его напарник получил небольшую травму в области талии и царапины на лице.
«Температура на борту упала до минус 40 градусов Цельсия, и большинство приборов были неисправны», — поделился Лю Чунцзянь. Из всех туристов незначительную травму получила только одна женщина, ее доставили в больницу после посадки.
В интернете появился ролик, снятый очевидцами. «Некоторые люди кричали, с полок вываливались мешки, а контейнеры с едой катались по проходу», — рассказал один из пассажиров Дэн Цзюн.
Представители авиакомпании считают, что авария произошла по ошибке сотрудников подразделения управления полетом.
В мае пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда лайнер начинает падать. По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход.
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