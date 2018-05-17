Миллиарды комаров атаковали Воронежскую область

Воронежской области нашествие комаров. Полчища насекомых атаковали Павловский район.

Люди говорят, что комаров столько, что не спасают ни репелленты, ни народные средства. Рассказывает местный житель Сергей Свирин:

— Все пишут: животные мрут. Сегодня читаю — кролики у кого-то погибли. На огород просто не выйти — они съедают. Главное, что ничего не помогает. Мажешься, все эти спреи покупаешь, мази, уже, как раньше, и ванилин, и детский крем — бесполезно, ничего не берет. В Павловске скотина подохла, сегодня пишут, собака умерла.

— Если сравнивать с прошлыми годами, какая ситуация была с комарами? Такое наблюдалось, или это на вашей памяти впервые?

— Нет, не было такого. Хоть даже и наводнение было в 2013-м или 2012 году, но такого не было. Можно было поработать и во дворе. Сейчас я не знаю, как работать — на улицу просто не выйти. Вечером постоянно просто кишит, кишит.

Специалисты объясняют, что в нашествии комаров виновата погода. Зимой выпало много снега, весной было обильное половодье, и образовались стоячие водоемы, в которых из-за высоких майских температур хорошо прогрелась вода. В итоге создалась идеальная среда для быстрого размножения комаров.

Если такие погодные условия сохранятся, то насекомые могут расплодиться и в других регионах, говорит профессор кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ Вадим Марьинский:

Вадим Марьинский, профессор кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ:«Май выдался таким сказочным, очень тепло. Из-за того что установились такие высокие температуры — и дневные, и ночные — и из-за того, что в этом году реки разлились достаточно широко, комары массово выплаживаются. Дело в том, что скорость развития личинки в воде зависит от температуры: чем выше температура лужи или озерца, в котором это происходит, тем быстрее они выплаживаются. Получается, сейчас из-за того, что резко наступила практически не весна, а лето, а воды по-весеннему еще много, случилось такое нашествие. Если температура в средней полосе России никак не изменится, то тоже, к сожалению, можно ожидать большого количества комаров».

Местные власти уже пообещали провести обработку территорий от насекомых: начнут с детсадов, школ и детских площадок. А пока жителям Павловского района остается надеяться на прохладную и сухую погоду — в таких условиях комары размножаются плохо.