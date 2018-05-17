Миллиарды комаров атаковали Воронежскую область 

В Воронежской области нашествие комаров. Полчища насекомых атаковали Павловский район.
Люди говорят, что комаров столько, что не спасают ни репелленты, ни народные средства. Рассказывает местный житель Сергей Свирин:
— Все пишут: животные мрут. Сегодня читаю — кролики у кого-то погибли. На огород просто не выйти — они съедают. Главное, что ничего не помогает. Мажешься, все эти спреи покупаешь, мази, уже, как раньше, и ванилин, и детский крем — бесполезно, ничего не берет. В Павловске скотина подохла, сегодня пишут, собака умерла.
— Если сравнивать с прошлыми годами, какая ситуация была с комарами? Такое наблюдалось, или это на вашей памяти впервые?
— Нет, не было такого. Хоть даже и наводнение было в 2013-м или 2012 году, но такого не было. Можно было поработать и во дворе. Сейчас я не знаю, как работать — на улицу просто не выйти. Вечером постоянно просто кишит, кишит.
Специалисты объясняют, что в нашествии комаров виновата погода. Зимой выпало много снега, весной было обильное половодье, и образовались стоячие водоемы, в которых из-за высоких майских температур хорошо прогрелась вода. В итоге создалась идеальная среда для быстрого размножения комаров.
Если такие погодные условия сохранятся, то насекомые могут расплодиться и в других регионах, говорит профессор кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ Вадим Марьинский:
Вадим Марьинский, профессор кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ:«Май выдался таким сказочным, очень тепло. Из-за того что установились такие высокие температуры — и дневные, и ночные — и из-за того, что в этом году реки разлились достаточно широко, комары массово выплаживаются. Дело в том, что скорость развития личинки в воде зависит от температуры: чем выше температура лужи или озерца, в котором это происходит, тем быстрее они выплаживаются. Получается, сейчас из-за того, что резко наступила практически не весна, а лето, а воды по-весеннему еще много, случилось такое нашествие. Если температура в средней полосе России никак не изменится, то тоже, к сожалению, можно ожидать большого количества комаров».
Местные власти уже пообещали провести обработку территорий от насекомых: начнут с детсадов, школ и детских площадок. А пока жителям Павловского района остается надеяться на прохладную и сухую погоду — в таких условиях комары размножаются плохо.