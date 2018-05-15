Нелепое селфи мамаши убило ребёнка

Попытки сделать экстремальные селфи нередко приводят к печальным последствиям. Но этот случай говорит о том, что увлекаться фотографированием самого себя не стоит, даже если место кажется безопасным. Индийская семья отправилась в торговый центр за покупками. В какой-то момент женщина решила сделать селфи, но место выбрала для этого не вполне подходящее — она вознамерилась сфотографироваться на эскалаторе. Горе-мамаша держала в руках десятимесячную дочь. Настраивая смартфон, она в какой-то момент потеряла равновесие, пошатнулась и выронила ребёнка из рук. Девочка упала между перилами. Родители немедленно бросились вниз. Оказавшиеся поблизости люди попытались оказать ребёнку первую помощь, но, к сожалению, малышка скончалась. Трагический инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре.