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Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Москве
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Более 200 человек эвакуировали из гостиницы «Оксана» в Москве 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу на северо-востоке Москвы, где расположена гостиница "Оксана", сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.
"Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании гостиницы на ул. Ярославская, д. 15 к. 2", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания эвакуировали 214 человек.
"На место следуют кинологи", — отметил он.
Вечером в минувший понедельник неизвестные сообщали, что "заминировали" столичные торговые центры "Авиапарк" и "Галерея Аэропорт". Обе угрозы не подтвердились.
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