Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Москве

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы «Оксана» в Москве

Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу на северо-востоке Москвы , где расположена гостиница "Оксана", сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города. "Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании гостиницы на ул. Ярославская, д. 15 к. 2", — сказал собеседник агентства. По его словам, из здания эвакуировали 214 человек. "На место следуют кинологи", — отметил он. Вечером в минувший понедельник неизвестные сообщали, что "заминировали" столичные торговые центры "Авиапарк" и "Галерея Аэропорт". Обе угрозы не подтвердились.