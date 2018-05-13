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Умер Баадур Цуладзе
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Умер Баадур Цуладзе 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Приключения Буратино"
Советский и грузинский актёр, кинорежиссёр, сценарист, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет в Тбилиси.
«Умер Баадур Цуладзе, большой друг нашей киношколы в Грузии… Светлая память прекрасному актеру, классику грузинского и советского кино!» — написал в Фейсбуке киновед Вячеслав Шмыров.
Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. Он закончил режиссёрский факультет ВГИК (мастерская Александра Довженко и Михаила Чиаурели). Работал на киностудии «Грузия-фильм», возглавлял Гильдию киноактёров Грузии и был членом правления Союза кинематографистов Грузии. Преподавал актёрское мастерство в Институте театра и кино имени Шота Руставели.
Актер снялся более чем в 90 фильмах. Он известен по в таких картинам, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Снял 10 кинолент.
Комментарии36  Ещё 6 источников 
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