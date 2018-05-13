Смерч в Астрахани попал на видео 

На Youtube появилось видео смерча, снятое в Астрахани. На кадрах виден вихрь большой высоты, который кружит над землей, затем меняет форму и пропадает.
«Мы думаем, что это смерч», — говорит человек за кадром автор.
Как сообщает местное издание «Пункт А», смерч был заснят в Трусовском районе города. Это природное явление не самое обычное для данного региона, но время от времени такое в Астраханской области случается, что подтверждают многочисленные видео, которые можно найти по запросу «смерч в Астрахани».