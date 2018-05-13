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Выходец из Чечни устроил резню в Париже
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Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Выходец из Чечни устроил резню в Париже

Выходец из Чечни устроил резню в Париже 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Напавший на людей с ножом около Парижской Оперы был 20-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
Полиция не нашла у нападавшего документов, однако смогла установить личность, взяв отпечатки пальцев.
Инцидент произошел вечером 12 мая. Вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.
>> ИГ взяло ответственность за нападение в Париже
Парижские правоохранители нашли террористический след в произошедшем. Кроме того, сообщалось, что группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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