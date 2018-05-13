Выходец из Чечни устроил резню в Париже

Напавший на людей с ножом около Парижской Оперы был 20-летним выходцем из Чечни . Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

Полиция не нашла у нападавшего документов, однако смогла установить личность, взяв отпечатки пальцев.

Инцидент произошел вечером 12 мая. Вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.

Парижские правоохранители нашли террористический след в произошедшем. Кроме того, сообщалось, что группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.