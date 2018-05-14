Ещё
В Индонезии произошел взрыв у офиса полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индонезии произошел взрыв у офиса полиции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В городе Сурабая в провинции Восточная Ява у главного отделения полиции произошел взрыв, несколько человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, возле офиса взорвался припаркованный автомобиль. Точное число пострадавших пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Сидоарджо при взрыве самодельного взрывного устройства в жилом доме погибли три человека.
Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.
13 мая на острове Ява в Индонезии произошла серия взрывов, были атакованы три церкви. Первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии. Взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников.
Газета.Ru: последние новости
Главу Северо-Западного Ростехнадзора арестовали по делу о хищении 4,7 млрд рублей Умер Баадур Цуладзе В Париже после резни задержали третьего подозреваемого
Комментарии  Ещё 96 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь главы Ростехнадзора арестовали за хищения65
Киркоров оскорбил россиян443
Названы регионы РФ с опасными клещами37
Глава MI5 будет угрожать РФ изоляцией209
Рубль падает — на границе становится тише114
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение