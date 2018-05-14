В Индонезии произошел взрыв у офиса полиции

городе Сурабая в провинции Восточная Ява у главного отделения полиции произошел взрыв, несколько человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, возле офиса взорвался припаркованный автомобиль. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Сидоарджо при взрыве самодельного взрывного устройства в жилом доме погибли три человека.

Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.