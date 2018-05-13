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ИГ взяло ответственность за нападение в Париже
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ИГ взяло ответственность за нападение в Париже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Thomas SAMSON
Террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения, сообщает портал FranceInfo.
Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, нападавший кричал "Аллах акбар", сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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