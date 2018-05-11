Ещё
Студентка обнажилась во время доклада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студентка обнажилась во время доклада 

Рамблер 2 часа назад
Старшеклассница Корнеллского университета Летиция Чай выступала с презентацией. Девушка была одета в рубашку и джинсовые шорты. Во время выступления преподавательница, который не понравился внешний вид Чай, сделала ей замечание относительно длины шорт. По мнению женщины, студентка таким нарядом отвлекала мужскую часть аудитории от содержания доклада и переводила внимание мужчин на своё тело. Тогда Летиция решила отстоять право на выбор комфортной одежды и начала раздеваться. В итоге девушка осталась лишь в нижнем белье. После публикации ролика в Сети некоторые сокурсники Летиции написали, что она не вполне верно поняла слова преподавательница. Сама же преподавательница извинилась перед студенткой, но отметила, что во время публичных выступлений на первом месте должен быть профессионализм оратора.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией153
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать228
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову213
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200770
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1032
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение