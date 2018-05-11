Студентка обнажилась во время доклада

Старшеклассница Корнеллского университета Летиция Чай выступала с презентацией. Девушка была одета в рубашку и джинсовые шорты. Во время выступления преподавательница, который не понравился внешний вид Чай, сделала ей замечание относительно длины шорт. По мнению женщины, студентка таким нарядом отвлекала мужскую часть аудитории от содержания доклада и переводила внимание мужчин на своё тело. Тогда Летиция решила отстоять право на выбор комфортной одежды и начала раздеваться. В итоге девушка осталась лишь в нижнем белье. После публикации ролика в Сети некоторые сокурсники Летиции написали, что она не вполне верно поняла слова преподавательница. Сама же преподавательница извинилась перед студенткой, но отметила, что во время публичных выступлений на первом месте должен быть профессионализм оратора.