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В Польше с рельсов сошел грузовой состав
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В Польше с рельсов сошел грузовой состав 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
График движения поездов серьезно нарушен в Польше после аварии грузового состава между Познанью и Щецином, сообщает местная железная дорога.
"В четверг вечером при выезде со станции Вронки сошел с рельсов товарный состав. Никто не пострадал, но поврежденными, осталось много вагонов. На рельсы просыпался уголь", — говорится в сообщении.
По причине аварии пассажирские поезда в различных направлениях задерживаются на несколько часов. Рельсы в месте происшествия в обоих направлениях по-прежнему заблокированы. Ликвидация аварии может продолжиться до обеда", — сообщает железная дорога.
Наибольшее опоздание — более 430 минут — пока фиксируется у поезда Интерсити маршрутом Свиноуйстье — Люблин.
Около 50 минут задержки в расписаниях региональные поездов, например, из Вронки.
Ситуация остается напряженной, потому что железная дорога имеет проблемы с объездом заблокированного участка из-за ремонта железнодорожной трассы в направлении Пилы.
Перевозчики организуют замещающие автобусные маршруты.
С места происшествия уже убрали локомотив, но на путях еще лежат 12 вагонов.
Сообщается, что машиниста аварийного поезда уже проверили на алкоголь, по данным медиков, мужчина был трезв.
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