В Польше с рельсов сошел грузовой состав

График движения поездов серьезно нарушен в Польше после аварии грузового состава между Познанью Щецином , сообщает местная железная дорога.

"В четверг вечером при выезде со станции Вронки сошел с рельсов товарный состав. Никто не пострадал, но поврежденными, осталось много вагонов. На рельсы просыпался уголь", — говорится в сообщении.

По причине аварии пассажирские поезда в различных направлениях задерживаются на несколько часов. Рельсы в месте происшествия в обоих направлениях по-прежнему заблокированы. Ликвидация аварии может продолжиться до обеда", — сообщает железная дорога.

Наибольшее опоздание — более 430 минут — пока фиксируется у поезда Интерсити маршрутом Свиноуйстье — Люблин.

Около 50 минут задержки в расписаниях региональные поездов, например, из Вронки.

Ситуация остается напряженной, потому что железная дорога имеет проблемы с объездом заблокированного участка из-за ремонта железнодорожной трассы в направлении Пилы.

Перевозчики организуют замещающие автобусные маршруты.

С места происшествия уже убрали локомотив, но на путях еще лежат 12 вагонов.

Сообщается, что машиниста аварийного поезда уже проверили на алкоголь, по данным медиков, мужчина был трезв.