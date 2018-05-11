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СК завел дело на подругу Захарченко
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СК завел дело на подругу полковника Захарченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело о фальсификации доказательств возбуждено в отношении Анастасии Пестриковой — гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко, сообщил представитель Минфина в Хамовническом суде Москвы.
Об этом стало известно во время заседания, где рассматривается иск девушки о взыскании с государства 3 млн рублей за незаконное уголовное преследование — ранее СК заподозрил ее в хищении, но потом снял обвинения, передает РИА «Новости».
Представитель Минфина, являющийся ответчиком по этому иску, попросил приобщить к делу постановление о новом уголовном деле.
«Дело возбуждено Следственным комитетом России 10 мая по ст. 303 УК «Фальсификация доказательств», — уточнил он.
Адвокат Пестриковой Валерия Тунникова отказалась от комментариев, так как о возбуждении дела узнала лишь в ходе судебного заседания.
Судья Герман Бугынин приобщил документ о возбуждении нового уголовного дела, а также по просьбе представителя Минфина привлек к гражданскому иску девушки Генпрокуратуру в качестве третьего лица, поскольку именно надзорное ведомство прекращало прошлое уголовное преследование в отношении Пестриковой.
Напомним, экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре прошлого года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.
Петрикова утверждала, что 16 млн долларов, арестованные в рамках уголовного дела, принадлежат ее семье.
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