СК завел дело на подругу Захарченко

СК завел дело на подругу полковника Захарченко

Об этом стало известно во время заседания, где рассматривается иск девушки о взыскании с государства 3 млн рублей за незаконное уголовное преследование — ранее СК заподозрил ее в хищении, но потом снял обвинения, передает РИА «Новости»

Представитель Минфина, являющийся ответчиком по этому иску, попросил приобщить к делу постановление о новом уголовном деле.

«Дело возбуждено Следственным комитетом России 10 мая по ст. 303 УК «Фальсификация доказательств», — уточнил он.

Адвокат Пестриковой Валерия Тунникова отказалась от комментариев, так как о возбуждении дела узнала лишь в ходе судебного заседания.

Судья Герман Бугынин приобщил документ о возбуждении нового уголовного дела, а также по просьбе представителя Минфина привлек к гражданскому иску девушки Генпрокуратуру в качестве третьего лица, поскольку именно надзорное ведомство прекращало прошлое уголовное преследование в отношении Пестриковой.

Напомним, экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре прошлого года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.

Петрикова утверждала, что 16 млн долларов, арестованные в рамках уголовного дела, принадлежат ее семье.