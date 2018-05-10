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Пожар на «Распадской» в Кузбассе ликвидирован
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Пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе ликвидирован 

Мир24 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар на шахте «Распадская» в Кемеровской области, из которой было эвакуировано 195 рабочих, потушен, сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу «Распадской угольной компании».
«Возгорание ликвидировано. На предприятии создана специальная комиссия. Идет обследование выработки», — сказали в компании.
Ранее сообщалось, что причиной пожара на шахте «Распадская» в Кузбассе могло стать возгорание оборудования. Очаг возгорания находится на глубине 500 метров.
В декабре на «Распадской» произошло возгорание метана. Тогда на поверхность самостоятельно эвакуировались более 450 горняков. Никто из них не пострадал.
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