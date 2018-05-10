Пожар на «Распадской» в Кузбассе ликвидирован

Пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе ликвидирован

«Возгорание ликвидировано. На предприятии создана специальная комиссия. Идет обследование выработки», — сказали в компании.

Ранее сообщалось, что причиной пожара на шахте «Распадская» в Кузбассе могло стать возгорание оборудования. Очаг возгорания находится на глубине 500 метров.

В декабре на «Распадской» произошло возгорание метана. Тогда на поверхность самостоятельно эвакуировались более 450 горняков. Никто из них не пострадал.