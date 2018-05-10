Ещё
В Испании россиянка погибла из-за утечки газа в отеле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Испании россиянка погибла из-за утечки газа в отеле 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: AP Photo / Emilio Morenatti
Россиянка погибла в отеле в испанском городе Альмерия, родители девушки ищут средства для транспортировки ее тела на родину, сообщила РИА Новости родственница погибшей Ирина Киямова.
По ее словам, трагедия с 31-летней жительницей Илишевского района Башкирии Гульнур Киямовой произошла в минувшую субботу в отеле Рокетас-де Мар в испанском городе Альмерия. По словам Ирины, родственники погибшей узнали детали произошедшего от испанских правоохранителей и российского консульства.
"В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, Гульнур Киямову спасти не удалось. Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств", — сообщила родственница погибшей.
По ее словам, транспортировка тела девушки будет стоить около 9 тысяч евро.
"Надеемся, что часть страховки закроет эту сумму, но это долгая процедура. Время играет против нас, мы хотим получить тело нашей Гульнур, а не прах, чтобы похоронить на родине", — сказала Ирина Киямова агентству. Она отметила, что испанская гражданская гвардия возбудила уголовное дело по факту гибели девушки, а родственники Гульнур держат связь через российское консульство.
РИА Новости: последние новости
В Адыгее после нападения погибла мать бывшего вице-губернатора Во Львове неизвестные сожгли цыганский табор ФСБ задержала севастопольца по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»941
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»191
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1244
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-20076
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»23
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение