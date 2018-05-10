Известный музыкант найден мертвым 

В Москве найден мертвым известный молодой саксофонист 18-летний Матвей Шерлинг, передает Telegram-канал Mash.
Тело музыканта обнаружено в его квартире. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Следов криминала не найдено.
Матвей Шерлинг — саксофонист-виртуоз, лауреат международных конкурсов, победитель ХI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (золото) и IХ Международного детского музыкального конкурса «Ротари» (первая премия); записал сольный диск с Московским Государственным оркестром «Виртуозы Москвы» и сольный диск с Государственным симфоническим оркестром «Молодая Россия»; лауреат Гран При 2-го международного конкурса имена Джорджа Гершвина (Нью-Йорк, США).