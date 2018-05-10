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Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
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Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества

Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки 

Рамблер 2 часа назад
Трагический инцидент произошёл на востоке Москвы. Видеокамера уличного наблюдения запечатлела, как двое мужчин повздорили из-за парковочного места. Сначала водители пытались разрешить конфликт словами, после перешли к рукопашной. В ходе разборки один из драчунов достал нож и ударил им противника несколько раз, а после скрылся. Пострадавшего мужчину позднее отправили в больницу, а мужчину с ножом спустя пару часов задержали полицейские. Выяснилось, что 49-летний агрессивный водитель — уроженец Хабаровского края. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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