Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки 

Трагический инцидент произошёл на востоке Москвы. Видеокамера уличного наблюдения запечатлела, как двое мужчин повздорили из-за парковочного места. Сначала водители пытались разрешить конфликт словами, после перешли к рукопашной. В ходе разборки один из драчунов достал нож и ударил им противника несколько раз, а после скрылся. Пострадавшего мужчину позднее отправили в больницу, а мужчину с ножом спустя пару часов задержали полицейские. Выяснилось, что 49-летний агрессивный водитель — уроженец Хабаровского края. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».