Разъяренный врач обматерил пациентов 

Инцидент, случившийся 7 мая, привёл к увольнению врача. Жители Сабинского района Татарстана хотели посетить врача в районной больнице. Однако очередь двигалась очень медленно, люди провели в ней более трёх часов. Возмущённые пациенты решили уточнить у врача, в чём дело, но разговор превратился в подобие уличной перебранки. Сначала врач приказал недовольной женщине сесть и навис над ней, подняв руку. Кто-то из присутствующих аккуратно убрал руку доктора, на что тот в нецензурной форме попросил его не толкать. Уже разъярённая женщина пообещала вызвать полицию, но это лишь усилило раздражение медика: он перешёл на матерные выражения. Успокоить врача и пациентов удалось лишь медсёстрам, которые разняли людей и увели доктора в служебное помещение. Главный врач больницы сообщил, что по данному факту проводится проверка, а врач в учреждении уже не работает.