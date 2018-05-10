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Разъяренный врач обматерил пациентов
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Разъяренный врач обматерил пациентов 

Рамблер 51 минуту назад
Инцидент, случившийся 7 мая, привёл к увольнению врача. Жители Сабинского района Татарстана хотели посетить врача в районной больнице. Однако очередь двигалась очень медленно, люди провели в ней более трёх часов. Возмущённые пациенты решили уточнить у врача, в чём дело, но разговор превратился в подобие уличной перебранки. Сначала врач приказал недовольной женщине сесть и навис над ней, подняв руку. Кто-то из присутствующих аккуратно убрал руку доктора, на что тот в нецензурной форме попросил его не толкать. Уже разъярённая женщина пообещала вызвать полицию, но это лишь усилило раздражение медика: он перешёл на матерные выражения. Успокоить врача и пациентов удалось лишь медсёстрам, которые разняли людей и увели доктора в служебное помещение. Главный врач больницы сообщил, что по данному факту проводится проверка, а врач в учреждении уже не работает.
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