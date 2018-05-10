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В московском ТЦ началась эвакуация
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В московском ТЦ началась эвакуация 

Рамблер 2 часа назад
В четверг, 10 мая, в Москве эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Метрополис», расположенного у станции метро «Войковская». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Правоохранителям поступила информация об угрозе взрыва в ТЦ.
Представитель центра подтвердил РИА Новости данные об эвакуации. По его словам, в ТЦ сейчас работают отряды полиции. Причину эвакуации собеседник агентства не уточнил.
Ранее эвакуации проводились в торговых центрах по всей стране в рамках проверки, которую в МЧС России начали из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами происшествия стали 60 человек. Сообщалось, что проверки продлятся до 16 апреля.
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