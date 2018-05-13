В московском метро произошла потасовка между машинистом и пассажиром

На станции московского метро произошел конфликт между сотрудником подземки и пассажиром, оба обратились в полицию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, инцидент произошел 10 мая на станции «Петровский парк».

«На платформе станции произошел конфликт между сотрудником и пассажиром Московского метрополитена, в результате которого оба участника конфликта обратились в полицию. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИАМО, что пассажир метрополитена обратился к машинисту, стоящему на платформе, спросив у него о маршруте. В ответ машинист сказал, что схема есть в центре зала. Пассажир сделал ему замечание на грубый ответ, затем машинист дал собеседнику пощечину.