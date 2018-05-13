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В московском метро произошла потасовка
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В московском метро произошла потасовка между машинистом и пассажиром 

РИАМО 1 час назад
На станции московского метро произошел конфликт между сотрудником подземки и пассажиром, оба обратились в полицию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, инцидент произошел 10 мая на станции «Петровский парк».
«На платформе станции произошел конфликт между сотрудником и пассажиром Московского метрополитена, в результате которого оба участника конфликта обратились в полицию. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИАМО, что пассажир метрополитена обратился к машинисту, стоящему на платформе, спросив у него о маршруте. В ответ машинист сказал, что схема есть в центре зала. Пассажир сделал ему замечание на грубый ответ, затем машинист дал собеседнику пощечину.
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Комментарии2  Ещё 14 источников 
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