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Дочь главы Ростехнадзора арестовали за хищения
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Дочь главы Ростехнадзора арестовали за хищения 

ТАСС
Фото: © Сергей Коньков/ТАСС
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Елену Слабикову, которая, по сообщениям СМИ, является дочерью руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, также находящегося под арестом. Об этом в воскресенье сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Оба арестованных проходят обвиняемыми по делу о хищении более 4 млрд рублей.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Елены Слабиковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 млрд рублей отнесены к белой касте и заключил Слабикову под стражу по 09.07.2018 года с содержанием в СИЗО-5", — говорится в сообщении суда.
11 мая суд арестовал Григория Слабикова на два месяца, а процесс по избранию меры пресечения Слабиковой был отложен судом для сбора данных стороной защиты. Обвинение Слабиковой было предъявлено 11 мая.
В пресс-службе пояснили, что адвокаты представили дипломы и грамоты Слабиковой, характеризующие ее с положительной стороны. Также защита заявила, что найденные у Слабиковой 500 тыс. рублей — это обычная сумма, и о ее [Слабиковой] финансовой состоятельности не говорит. Слабикова также затруднилась назвать суммы на ее вкладах, чтобы охарактеризовать свое финансовое состояние. По данным следствия, на вкладах Слабиковой находятся 5 и 10 млн рублей.
Арест чиновника
Руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, обвиняемый в мошенничестве, был арестован 11 мая по решению суда на два месяца. По оценке суда, сумма хищения составляет более 4,76 млрд рублей. Слабиков частично признал вменяемые ему деяния и просил суд избрать меру в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось о проведении обысков в здании Северо— Западного управления Ростехнадзора при участии сотрудников ФСБ. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций на сумму не менее 4 млрд рублей. В ходе расследования правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу начальника Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Григория Слабикова. Также собеседник агентства отметил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени.
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