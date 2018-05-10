Россиянка погибла в Черногории 

В Черногории после падения со скалы погибла 21-летняя туристка из России Эльвира Баранова. Об этом сообщается на сайте Горной службы спасения (ГСС) Черногории.
Девушка сорвалась со скалы в горном массиве Дурмитор на севере страны. В службе отметили, что прибывшие на место происшествия спасатели обнаружило тело россиянки. Рядом с погибшей находились еще трое граждан России.
По данным Life, российские туристы собирались перейти перевал Самар.
На странице ТурКлуба МИСиС в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что с 4 по 14 мая группа туристов должна была отправиться в пешеходный поход в Дурмиторе. Среди участников похода значится Эльвира Баранова и еще четыре человека.
Как следует из сообщений в группе, последнее СМС координатору в Москве девушка прислала 8 мая. В нем она сообщила, что у них все хорошо, и «все здоровы».