Россиянка погибла в Черногории

Черногории после падения со скалы погибла 21-летняя туристка из России Эльвира Баранова. Об этом сообщается на сайте Горной службы спасения (ГСС) Черногории.

Девушка сорвалась со скалы в горном массиве Дурмитор на севере страны. В службе отметили, что прибывшие на место происшествия спасатели обнаружило тело россиянки. Рядом с погибшей находились еще трое граждан России.

По данным Life, российские туристы собирались перейти перевал Самар.

На странице ТурКлуба МИСиС в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что с 4 по 14 мая группа туристов должна была отправиться в пешеходный поход в Дурмиторе. Среди участников похода значится Эльвира Баранова и еще четыре человека.