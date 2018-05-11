Ещё
Напавшего на Фельгенгауэр отправили в психбольницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр 

Рамблер 1 час назад
Суд отправил Бориса Грица, в прошлом году напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Алексея Черникова.
Суд постановил, что Гриц опасен для окружающих из-за психического расстройства. Пока его не поместят в клинику, он будет находиться под стражей.
У Грица есть десять дней на то, чтобы обжаловать приговор.
Экспертиза признала, что Гриц в момент преступления был невменяем. Следователи и обвинение настаивали на принудительном лечении. Представители Фельгенгауэр против такой меры не возражали. Адвокаты Грица хотят добиться отправки клиента на лечение в Израиль.
Двадцать третьего октября 2017 года 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы». Сначала он брызнул охраннику на проходной в лицо из баллончика. Затем он поднялся на 14 этаж, нашел рабочее место Фельгенгауэр и ударил ее ножом в горло.
Нападавшего задержали охранники и передали полиции. Свой поступок во время допроса он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны журналистки.
В институте Склифосовского Фельгенгауэр сделали операцию, некоторое время она находилась на искусственной вентиляции легких.
Комментарии8  Ещё 78 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен854
Сажать в России будут по новой статье80
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»448
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери92
Украина хочет стянуть силовиков к границе с Крымом100
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение