Напавшего на Фельгенгауэр отправили в психбольницу

Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр

Суд отправил Бориса Грица, в прошлом году напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр , на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Алексея Черникова.

Суд постановил, что Гриц опасен для окружающих из-за психического расстройства. Пока его не поместят в клинику, он будет находиться под стражей.

У Грица есть десять дней на то, чтобы обжаловать приговор.

Экспертиза признала, что Гриц в момент преступления был невменяем. Следователи и обвинение настаивали на принудительном лечении. Представители Фельгенгауэр против такой меры не возражали. Адвокаты Грица хотят добиться отправки клиента на лечение в Израиль

Двадцать третьего октября 2017 года 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы» . Сначала он брызнул охраннику на проходной в лицо из баллончика. Затем он поднялся на 14 этаж, нашел рабочее место Фельгенгауэр и ударил ее ножом в горло.

Нападавшего задержали охранники и передали полиции. Свой поступок во время допроса он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны журналистки.

В институте Склифосовского Фельгенгауэр сделали операцию, некоторое время она находилась на искусственной вентиляции легких.