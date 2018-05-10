Белых разрешили вернуться в чиновники

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Суд признал законным тюремный срок для Белых 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в четверг оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых за взятку в 400 тысяч евро, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Первого февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.
>> Белых выступил с последним словом
Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.
По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа. Экс-губернатор также на три года был лишен права занимать должности на госслужбе.
Жена бывшего губернатора Екатерина Белых выражала мнение, что ее мужу — больному человеку — будет сложно дожить до выхода на свободу и приговор для него "подобен смерти".
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Комментарии24  Ещё 59 источников 
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