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93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
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93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине 

Ридус 2 часа назад
Фото: AP/TASS
Накануне 73-й годовщины Великой победы в селе Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области был зверски убит 93-летний ветеран Второй мировой войны. Его забил насмерть 33-летний местный житель, решивший завладеть двумя пиджаками с орденами и медалями, которые он намеревался продать.
«Старик прошел Войну. Прошел через настоящий АД и был убит за несколько сотен гривен, которые нелюдь планировал выручить за украденное», — сообщил на своей странице в Facebook украинский юрист Михаил Шнайдер.
Он добавил, что такова «наша страшная и извращенная действительность».
соцсети
Пользователи соцсети тоже не смогли сдержать своих эмоций: «Не укладывается в голове… один вопрос возникает: „Разве это люди?“ Что происходит в этом мире?». Они также призвали судить убийцу всем народом.
Один из комментаторов даже выразил сожаление в связи с тем, что отменена смертная казнь.
Как сообщает «Лайф», убийца задержан правоохранительными органами Украины, ему грозит пожизненное заключение.
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