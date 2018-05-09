93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

Накануне 73-й годовщины Великой победы в селе Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области был зверски убит 93-летний ветеран Второй мировой войны. Его забил насмерть 33-летний местный житель, решивший завладеть двумя пиджаками с орденами и медалями, которые он намеревался продать.

«Старик прошел Войну. Прошел через настоящий АД и был убит за несколько сотен гривен, которые нелюдь планировал выручить за украденное», — сообщил на своей странице в Facebook украинский юрист Михаил Шнайдер.

Он добавил, что такова «наша страшная и извращенная действительность».

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Пользователи соцсети тоже не смогли сдержать своих эмоций: «Не укладывается в голове… один вопрос возникает: „Разве это люди?“ Что происходит в этом мире?». Они также призвали судить убийцу всем народом.

Один из комментаторов даже выразил сожаление в связи с тем, что отменена смертная казнь.