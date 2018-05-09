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В Брюсселе эвакуировали вокзал
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93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

В Брюсселе вокзал эвакуировали из-за взрыва 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Sylvain Plazy/AP
В Брюсселе полиция эвакуировала вокзал Гар-дю-Миди из-за звуков взрыва, сообщает RTBF.
Позже полиция выяснила, что на вокзале взорвались петарды. Информации о пострадавших нет.
Ранее в бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого пострадали три человека.
Отмечается, что инцидент произошел утром 9 мая из-за взрыва баллона газа. После этого работа на заводе была временно приостановлена, так как пожарные осуществляли проверку здания на наличие возгорания. Персонал был эвакуирован. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
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