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Стелу Монумента славы разрисовали во Львове
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Стелу Монумента славы разрисовали во Львове 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ограду советского Монумента славы осквернили во Львове. Полиция задержала хулиганов. Ими оказались местные жители в возрасте 19, 21 и 33 лет. Об этом сообщается в Facebook‐аккаунте патрульной полиции Львовской области.
Инцидент произошел накануне вечером, приблизительно в 23:00. Патрульные заметили хулиганов, которые держали в руках баллончики с белой краской и наносили надписи на металлическую ограду.
Один из нарушителей порядка уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Самый старший из задержанных взял вину на себя. Против него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство».
Мэрия Львова распорядилась демонтировать стелу Монумента славы в феврале этого года. Галицкая районная администрация пояснила, что некоторые конструкции данного комплекса находятся в аварийном состоянии. В конце апреля начались работы по демонтажу мемориала.
Ранее памятник маршалу Коневу пострадал от рук вандалов в Праге. Они облили мемориал розовой краской.
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