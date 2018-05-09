Стелу Монумента славы разрисовали во Львове

Ограду советского Монумента славы осквернили во Львове . Полиция задержала хулиганов. Ими оказались местные жители в возрасте 19, 21 и 33 лет. Об этом сообщается в Facebook‐аккаунте патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел накануне вечером, приблизительно в 23:00. Патрульные заметили хулиганов, которые держали в руках баллончики с белой краской и наносили надписи на металлическую ограду.

Один из нарушителей порядка уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Самый старший из задержанных взял вину на себя. Против него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

Мэрия Львова распорядилась демонтировать стелу Монумента славы в феврале этого года. Галицкая районная администрация пояснила, что некоторые конструкции данного комплекса находятся в аварийном состоянии. В конце апреля начались работы по демонтажу мемориала.