Ещё
«Что-то распылили»: Гройсман о ЧП в школе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсман считает, что в школе в Черкассах «что-то распылили» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер Украины Владимир Гройсман не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество, что привело к массовому отправлению школьников.
По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51 человек.
По последним данным, в больнице находятся 53 детей и двое учителей. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. В пробах воздуха опасных веществ не нашли, ожидаются результаты анализов воды.
"Не нужно никакой паники. Сейчас службы работают для того, чтобы установить, что же стало возбудителем такой реакции. Скорее всего, это было что-то локальное. Я не хочу пока делать выводов, но возможно, там где-то что-то было распылено в момент проведения мероприятий. Правоохранители и лаборатории работают", — сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, на данный момент в воздухе и воде загрязнений не обнаружено.
РИА Новости: последние новости
В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение В Бельгии считают, что певица Моран умерла естественной смертью В Нижнем Новгороде проверяют информацию о секс-скандале в школе
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»376
Медведев избран премьером390
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко464
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото178
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение