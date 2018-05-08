«Что-то распылили»: Гройсман о ЧП в школе

Гройсман считает, что в школе в Черкассах «что-то распылили»

Премьер Украины Владимир Гройсман не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество, что привело к массовому отправлению школьников.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51 человек.

По последним данным, в больнице находятся 53 детей и двое учителей. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. В пробах воздуха опасных веществ не нашли, ожидаются результаты анализов воды.

"Не нужно никакой паники. Сейчас службы работают для того, чтобы установить, что же стало возбудителем такой реакции. Скорее всего, это было что-то локальное. Я не хочу пока делать выводов, но возможно, там где-то что-то было распылено в момент проведения мероприятий. Правоохранители и лаборатории работают", — сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, на данный момент в воздухе и воде загрязнений не обнаружено.