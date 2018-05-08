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Любителя селфи унёс водопад
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Любителя селфи унёс водопад 

Рамблер 2 часа назад
Любовь к селфи иногда приводит к трагическим случаям, особенно если речь идёт об экстремальных фото. Видеоролик, который сняли очевидцы в Индии, подтверждает это. 24-летний Субрат Наг отправился к водопаду Гали Гайдар в Корапуте в компании друзей. Пейзаж показался Субрату очень живописным, и он решил сделать пару эффектных снимков на фоне природной достопримечательности. Но в какой-то момент он поскользнулся и упал с высоты 15 метров. Позже выяснилось, что под водой растут скользкие водоросли, из-за которых молодой человек и потерял устойчивость. Друзья пострадавшего спустились в ущелье и обнаружили, что их товарищ жив, но находится без сознания. Мужчину в тяжёлом состоянии оперативно доставили в госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь.
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