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Смерч в Тольятти сняли на видео
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Смерч в Тольятти сняли на видео 

Lenta.ru 34 минуты назад
В Тольятти недалеко от торгового центра «Парк Хаус» поднялся небольшой смерч. Очевидцы засняли природное явление на видео и опубликовали его в социальных сетях. По мнению комментаторов, смерч помогает коммунальщикам убирать придорожную пыль.
Cпециалисты рассказали «Комсомольской правде», что такое природное явление не опасно. Смерч возникает из-за того, что солнечные лучи нагревают поверхность земли, и теплый воздух, поднимаясь, начинает вращаться.
В августе 2017 года аналогичное явление засняли в Сочи в районе морского порта. Водный вихрь не вышел на сушу, а распался в море. Никакого ущерба смерч не нанес.
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