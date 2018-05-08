На «Евровидении» произошло ЧП

В центре Лиссабона неизвестный ранил ножом и ограбил журналиста Анджелоса Дадалиаса, который приехал в Португалию из Греции , чтобы освещать «Евровидение». Об этом сообщает Aixmi.

По данным издания, на Дадалиаса напали, когда он направлялся на стадион, где проходит конкурс.

После нападения журналиста «немедленно отвезли в больницу». Он получил легкое ранение, но «находится в шоке». Что именно у него украли и во сколько оценивается сумма ущерба, пока неизвестно.

В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на прошлогоднем конкурсе в Киеве.