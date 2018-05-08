На «Евровидении» произошло ЧП 

В центре Лиссабона неизвестный ранил ножом и ограбил журналиста Анджелоса Дадалиаса, который приехал в Португалию из Греции, чтобы освещать «Евровидение». Об этом сообщает Aixmi.
По данным издания, на Дадалиаса напали, когда он направлялся на стадион, где проходит конкурс.
После нападения журналиста «немедленно отвезли в больницу». Он получил легкое ранение, но «находится в шоке». Что именно у него украли и во сколько оценивается сумма ущерба, пока неизвестно.
В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на прошлогоднем конкурсе в Киеве.
Финал конкурса состоится 12 мая. Россию на «Евровидении-2018» представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break.