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На «Евровидении» произошло ЧП
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На «Евровидении» произошло ЧП 

Рамблер 2 часа назад
В центре Лиссабона неизвестный ранил ножом и ограбил журналиста Анджелоса Дадалиаса, который приехал в Португалию из Греции, чтобы освещать «Евровидение». Об этом сообщает Aixmi.
По данным издания, на Дадалиаса напали, когда он направлялся на стадион, где проходит конкурс.
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После нападения журналиста «немедленно отвезли в больницу». Он получил легкое ранение, но «находится в шоке». Что именно у него украли и во сколько оценивается сумма ущерба, пока неизвестно.
В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на прошлогоднем конкурсе в Киеве.
Финал конкурса состоится 12 мая. Россию на «Евровидении-2018» представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break.
Комментарии44  Ещё 8 источников 
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