Моран вернулась на сцену и умерла

Бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс) скончалась в Схарбеке (коммуна брюссельского региона) на 58-м году жизни. Об этом сообщает BBC News.

Тело артистки нашли рядом с ее домом вечером 7 мая. Причина смерти пока не установлена.

Моран, начавшая карьеру в 1980-х годах, прервала выступления в 2016-м из-за проблем с голосовыми связями. В начале мая она выступила на концерте впервые после более чем двухлетнего перерыва. СМИ писали, что Моран планировала отправиться в гастрольный тур весной 2019 года.

В последние годы певица также была известна благодаря работе в шоу для молодых певцов Nouvelle Star.