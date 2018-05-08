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Моран вернулась на сцену и умерла
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Моран вернулась на сцену и умерла 

Рамблер 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс) скончалась в Схарбеке (коммуна брюссельского региона) на 58-м году жизни. Об этом сообщает BBC News.
Тело артистки нашли рядом с ее домом вечером 7 мая. Причина смерти пока не установлена.
Моран, начавшая карьеру в 1980-х годах, прервала выступления в 2016-м из-за проблем с голосовыми связями. В начале мая она выступила на концерте впервые после более чем двухлетнего перерыва. СМИ писали, что Моран планировала отправиться в гастрольный тур весной 2019 года.
В последние годы певица также была известна благодаря работе в шоу для молодых певцов Nouvelle Star.
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