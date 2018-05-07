Назван виновник взрыва в Ставрополе

Названа причина взрыва в доме в Ставрополе

Причиной взрыва в многоэтажке на улице Шпаковская в Ставрополе стал самоподрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.

По информации «Интерфакса», погибший — мужчина 1978 года рождения, бывший сотрудник правоохранительных органов . Он привел в действие гранату, находясь на лестнице между 8 и 9 этажами. В результате взрыва он погиб.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Шпаковская произошел взрыв. Несущие конструкции здания повреждений не получили, жильцы не пострадали. Из третьего подъезда, где произошло ЧП, эвакуировали жильцов. Эвакуация также проводится в ближайших школах и детских садах.

На месте происшествия работают взрывотехники и силовики. Подъезд к дому перекрыт.